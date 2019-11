Alerte : Un cas de Crimée Congo enregistré à Kaolack

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Un cas fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été signalé dans la commune de Kaolack. Selon les services sanitaires de la région cités par le quotidien L’As, le porteur provient du département de Koungheul et chauffeur de son état. La victime est présentement hospitalisée à l’hôpital régional Ibrahima Niasse de Kaolack. Les autorités sanitaires soutiennent avoir pris toutes les dispositions pour éviter la propagation de cette maladie, selon journal.



Selon un site spécialisé "mesvaccins.net", le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est du genre Nairovirus, de la famille des Bunyaviridae. Il peut être responsable de graves épidémies de fièvre virale hémorragique. Il provoque forte fièvre, douleur, nausées et vomissements généralement 3-4 jours après la contamination. Il peut être responsable de formes hémorragiques graves avec un taux de létalité de 10 à 40 pour cent.



La transmission, à l'homme, du virus se fait par piqûre de tique (Hyalomma) ou par contact avec du sang contenant le virus ou des tissus d'animaux immédiatement après l'abattage.



La majorité des cas se surviennent chez les personnes impliquées dans l'industrie de l'élevage, tels que les travailleurs agricoles, les employés des abattoirs et les vétérinaires. Une exposition nosocomiale dans les établissements de soins de santé peut également se produire.



Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est endémique en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et dans les pays asiatiques au sud du 50ème parallèle nord. Les hôtes du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo comprennent une large gamme d'animaux sauvages et domestiques tels que le bétail, les moutons et les chèvres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos