Alerte à Keur Marème Mbengue: Les chèvres vulnérables prises pour cible par les malfaiteurs Une série de vols de bétails a récemment secoué le village de Keur Marème Mbengue, situé dans la commune de Tivaouane peulh-Niague, (Département de Rufisque, Région de Dakar). Des individus non encore identifiés ont abattu plusieurs chèvres appartenant aux populations locales. Ces actes criminels ont engendré une vague de préoccupations au sein de la communauté, qui réclame des mesures pour renforcer la sécurité et mettre fin à cette situation inquiétante.

Keur Marème Mbengue, un paisible village côtier, a été le théâtre d'une série de vols de bétails, mettant en évidence un manque de sécurité et de surveillance dans la localité. Des chèvres, qui étaient habituées à passer leurs nuits dans les rues du village, sont devenues des cibles faciles pour les malfaiteurs. La proximité du village avec la mer et le manque d'éclairage public dans certaines zones stratégiques ont contribué à la répétition de ces actes criminels.



Dans la nuit du mercredi 02 août 2023, un habitant de Keur Marème Mbengue a été témoin de la scène alors qu'il criait au secours en apercevant les voleurs s'enfuir après avoir égorgé plusieurs chèvres. Le vol a été perpétré par un groupe d'individus non identifiés, qui ont même utilisé un cheval volé dans un village voisin pour transporter les carcasses.



La répétition de ces vols de bétail a laissé les habitants de Keur Marème Mbengue dans un état de peur et de frustration. Ils soulignent l'urgence d'améliorer la sécurité dans le village. Les filaos qui séparent le village de la mer fournissent aux criminels un accès aisé et caché, contribuant ainsi à l'insécurité croissante.



La présence de la brigade de gendarmerie de proximité a apporté un certain soulagement aux habitants. En outre, les autorités ont ouvert une enquête pour identifier et traquer les auteurs de ces vols de bétail.



