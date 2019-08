Alerte à la famine : Jean Pierre Senghor rejette toute possibilité

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Polémique autour d’une alerte à la famine à cause d’un déficit pluviométrique. Cela ne risque pas d’arriver selon le conseil exécutif national de la sécurité alimentaire.



Secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, Jean Pierre Senghor rejette tout risque de famine et précise que l’Etat du Sénégal a pris les mesures pour éviter toute famine. Il soutient que ce qu’on peut dire, c’est l’installation tardive des pluies. Mais, rien d’autre.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos