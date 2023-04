Alerte de Moussa Thiam, président de l'Amicale des étudiants de Fatick : «Nous sommes menacés d’expulsion pour arriérés de loyer…» Moussa Thiam, étudiant en Master à la Facultés des Lettres et Sciences humaines, département de Géographie, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a tiré la sonnette d’alarme. Si rien n’est fait, souligne-t-il, tous les étudiants ressortissants des 17 communes de la région de Fatick, seront expulsés, faute de paiement des arriérés de loyer. Entretien avec "Tribune".

Pouvez-vous revenir sur les difficultés dont souffrent les étudiants de la région de Fatick au niveau de l’Université Cheikh Anta Diop ?



Tous les Sénégalais sont au courant de la situation que nous vivons. Ce, à travers les réseaux sociaux. En tant qu’étudiants ressortissants des 17 communes de la région de Fatick, nous avons aussi organisé des manifestations au niveau de l’université pour manifester nos problèmes, dont le plus crucial est celui du logement. Nul n’ignore que notre Amicale est confrontée à un problème de logement.



Depuis le 6 mars dernier, nous courons derrière nos subventions qui nous venaient de la Présidence. Nous avons entamé plusieurs démarches afin d’obtenir une audience auprès des autorités. Nous avons été reçus par le Docteur Cheikh Kanté. Il nous a soutenus à hauteur d’un million. Une somme qui nous a permis de trouver un immeuble.



Mais, depuis un certain temps, nous sommes menacés d’expulsion faute de paiement de six mois d’arriérés. Ce qui est anormal, dans la mesure où nous sommes dans un département, où des responsables nommés pour gérer la cité dont les étudiants qui sont une partie intégrante de la société. Les parents nous interpellent pour nous solliciter. C’est dur. Nous avons écrit partout.



Avez-vous exposé vos problèmes auxquels vous êtes confrontés aux autorités de Fatick ? Avez-vous obtenu des assurances de la part de celles-ci ?



Concernant les problèmes des subventions, Cheikh Kanté y a joué un grand rôle, en nous trouvant une audience auprès du Président de la République, Macky Sall. Mame Adama Ndour avait reçu des instructions pour évacuer le problème des étudiants. Aujourd’hui, nous avons reçu un avis de délogement de la part du bailleur.



Je lui ai dit d’exécuter. Une chose inédite en tant qu’étudiants de Fatick, fief du président de la République, Macky Sall. Nous le faisons malgré nous.



Si rien n’est fait, quelle posture adopterezvous dans les prochains jours ?



Nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous y sommes déjà. Nous avions organisé une manifestation en bloquant l’avenue Cheikh Anta Diop et un point de presse pour alerter.



Nous envisageons de descendre à la base pour organiser une grande marche dans la région de Fatick. Nous voulons leur montrer notre mécontentement. Tout le monde est au courant de notre situation y compris Abdoulaye Diagne, coordonnateur national du Meer. Nous lançons un appel au président de la République, Macky Sall.













