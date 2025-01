Alerte de l’ANACIM : Houle dangereuse annoncée sur les côtes Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Anacim/ Saliou Ndong Une houle dangereuse, pouvant dépasser 2,5 mètres, est attendue sur le littoral du Sénégal à partir de ce jeudi, 18 heures, et jusqu’à samedi, selon Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie). « Cette alerte concerne la houle dangereuse qui touchera la […] Sénégal Atlanticactu/ Anacim/ Saliou Ndong Une houle dangereuse, pouvant dépasser 2,5 mètres, est attendue sur le littoral du Sénégal à partir de ce jeudi, 18 heures, et jusqu’à samedi, selon Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie). « Cette alerte concerne la houle dangereuse qui touchera la région entre la grande côte et la petite côte à partir de jeudi, 18 heures, et ce, jusqu’à samedi », a déclaré M. Camara à l’APS. Il a également recommandé aux usagers de la mer de prendre toutes les précautions nécessaires, car cette houle pourrait entraîner des dégâts importants, notamment pour la navigation et les activités de pêche.



Source : Source : https://atlanticactu.com/alerte-de-lanacim-houle-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager