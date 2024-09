Alerte du FMI sur la situation économique du Sénégal: L'économiste Seydina Alioune Ndiaye, pas surpris !

Suite à la situation économique alarmante décrite par l'equipe du FMI, dirigée par Edward Gemayel, qui a effectué une mission économique au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024, Dakaractu a requis les impressions du l'économiste Seydina Alioune Ndiaye.



Ce dernier soutient ne pas être surpris de cette situation puisqu'il avait prédit un pareil scénario, il y a deux mois de cela dans un entretien sur Dakaractu juste après la levée de l'eurobond de 450 Milliards de FCfa en Juin. Ainsi, a-t-il rappelé " le budget du Sénégal a des recettes qui tournent autour de 4700 milliards, nous avons un déficit de 840 milliards. Dès le début du mois de Janvier l'Etat du Sénégal a fait émettre une obligations de 200 milliards et c'était un premier signe d'alerte sur une éventuelle tension de trésorerie.



Le rapport d'exécution budgétaire du ministère des Finances et du Budget publié par le ministère au mois de Mai. Les dépenses prévisionnelles ont été dépassées de 25% alors que le taux d'exécution des recettes est de 17%, le déficit est déjà creusé sur ce plan là", a indiqué M Ndiaye.



Toutefois, poursuit-il, "en termes de chiffres, ce qui a été dépensé sur les trois premiers mois (1er trimestre de l'année) est évalué à 1358 milliards or ce qu'on a reçu comme recettes est de 803 milliards. Donc le déficit du 1er trimestre est de 555 Milliards de Francs Cfa or, la loi des Finances initiale était de 840 milliards prévue pour toute l'année. "On risque d'avoir un déficit de plus de 2000 milliards de Cfa", avait prédit l'économiste Seydina Alioune Ndiaye.



Ce dernier rappelle que " le service de la dette était de 1248 milliards plus les commissions 578 milliards et autres qui font que la dette s'élève de 1826 milliards de dette. Chaque mois le Sénégal paye 152 milliards de dette. Toute l'assiette fiscale du Sénégal fait moins de 100 milliards, ceci démontre le déficit colossal du l'Etat du Sénégal.

