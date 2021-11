Alerte info: A lire attentivement pour ceux qui doivent emprunter l’autoroute à péage ces prochains jours

C’est un élément à prendre en compte pour ceux qui veulent emprunter l’autoroute à péage, dans les prochains jours, pour aller prendre un vol à l'Aibd par exemple. Secaa Sa (ex Eiffage), le concessionnaire, a annoncé qu’en raison de la tenue de conférences internationales au Cicad, et sur demande des autorités administratives, les couloirs dédiés aux cortèges seront réservés dans les gares de Thiaroye et de Rufisque.



«Ces mesures pourraient occasionner des gênes sur le passage au péage», indique-t-il. En plus clair, la fluidité du trafic pourrait être entravée. Ce, du 29 au 30 novembre et du 2 au 8 décembre 2021.



Même si Secaa SA se garde de donner des informations sur les conférences concernées, il est clair qu'il s'agit, entre autres, de la 8ème Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Des délégations venant de la Cine et de plusieurs Etats d'Afrique sont attendues au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) dès ce lundi.



Le Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires Étrangères de la Republique populaire de Chine, Wang Yi, est déjà à Dakar. Le président Macky Sall présidera la rencontre ce lundi. Son homologue chinois délivrera un message en visio.



Aussi, la 7ème édition du Forum International de Dakar sur la Paix et Sécurité en Afrique est prévu au Cicad à partir du 7 décembre prochain. L'autoroute à péage risque d'être très sollicité. Prenez vos précautions.

