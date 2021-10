Alerte lancée par Tall Ngol Ngol : La porosité des frontières et la corruption exposent le Sénégal à de graves dangers Une alerte qui mérite beaucoup d’attention a été lancée sur la 2 STV : Il s’agit de la porosité des frontières et la corruption qui exposent le Sénégal à de graves dangers.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 11:28 | | 2 commentaire(s)|

Malgré le ouf de soulagement poussé par les commerçants et usagers après l’ouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal, nos autorités doivent prêter une oreille attentive à cette alerte lancée lors de l’émission "Pincci" de la 2 STV.



Selon l’info parvenue à son animateur, c’est une porosité presque totale à Linkiri, une ville frontalière entre les deux pays. Des hommes ont fini d’établir un business de trafic pour les Guinéens qui veulent entrer au Sénégal. Un business à la fois honteux et à grands risques. Car les détenteurs de pièces d’identité paient 1000 francs Cfa pour entrer, tandis que ceux qui n’ont aucun document, paient le double, c'est-à-dire 2000 francs Cfa.



Même si l’animateur parle d’un risque de surpeuplement du Sénégal, l’autre grave danger est qu’en cette période d’insécurité sous régionale, le terrorisme qui frappe à nos portes, la Casamance où les mines refont surface…, le pire est à craindre !



Un Etat averti en vaut…



