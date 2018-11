( Alerte leral à nos soeurs ) Le Sénégal à l’heure du Snapchat, en fait-on bon usage ou c’est la perversion 2.0 ?

Les réseaux sociaux de plus en plus présents avec des nouveautés qui souvent sont mal utilisés. Actuellement ? c’est le Snapchat qui est en vogue et Dakar n’est pas en reste. Mais, si leurs créations permettent de mettre des contenues, celles-ci ne sont pas souvent surveillées pour éviter des dérives. Et les dérapages sont notés çà et là. Des personnes rencontrées par Leral.net donnent leur avis par rapport aux bien faits, mais également interpellent sur les éventuelles dérives. Cependant, il n’est pas dit qu’il n’y a que du mauvais sur le net car, il sert aussi à linker, à améliorer et à faciliter le travail sous toutes ses formes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|