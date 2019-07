Alerte rouge dans l’arène: Eumeu Sène sauvé par la vigilance d’un arbitre Le pire a été sans doute évité, hier, au stade Lépold Senghor, où Eumeu Sène a perdu sa couronne à la suite d’un violent K.O que lui a administré son adversaire du jour, Modou Lô, après seulement 8 minutes de combat. Mais le roi déchu, juste un an après son sacre, a failli perdre plus que sa couronne.

Et pour cause, il a fallu la vigilance de l’arbitre pour se rendre compte que le leader de Tayshinger, complètement groggy, tombé sur le ventre comme une feuille morte, le visage dans le sable, était certainement sur le point d’avaler sa langue.



Et dans ces moments qui suivent une chute, l’enceinte est souvent envahie en quelques secondes, souvent par le camp du vainqueur, qui vient porter son champion en triomphe.

Le perdant reste des fois plusieurs minutes, seul dans sa détresse profonde, avant que ses accompagnateurs ne viennent le soulever.



Sauf qu’hier, Eumeu Sène était incapable de se lever de lui-même. Perdu qu’il était, quelque part dans les ténèbres, après ce coup de massue brutal.



Heureux donc que l’arbitre du combat eut ce réflexe salvateur d’aller le secourir, en le faisant se retourner et en lui ouvrant la bouche et empêchant ainsi qu’il n’avale sa langue. L’on ne veut pas imaginer ce qui se serait passé, s’il avait tardé à porter assistance au roi déchu. Puisque Ardo, n’a pas compris assez vite, qu’il y avait urgence.



Une alerte rouge, dans tous les cas, qui appelle le CNG, les promoteurs et tous les acteurs de la lutte, à se pencher sur cette question relative à l’intégrité physique des lutteurs, en mettant en place, à chaque combat, un dispositif technique et médical, capable d’intervenir très vite, en cas d’urgence.



Il ne serait pas superflu, non plus, d’équiper l’arène nationale d’un bloc technique équipé, qui permette d’apporter les premiers secours quand un lutteur est ainsi, aussi gravement atteint.

Les K.O ont été nombreux dans l’arène, mais par la grâce de Dieu, il n’y a jamais eu de dommage. Mais le temps est sans doute venu de prendre les devants, pour parer à toute éventualité et éviter que le pire ne se produise.



Eumeu Sène a perdu sa couronne, hier. Il aurait bien pu perdre beaucoup plus. Si un arbitre n’avait pas été aussi réactif et outillé.











Bachir Seck



