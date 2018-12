Accueil Envoyer Partager sur facebook Alexandre Benalla en colère : il menace l’Elysée et Emmanuel Macron Rédigé par Alain Lolade le 28 Décembre 2018 à 16:41 Et une polémique de plus pour Emmanuel Macron, une ! Au plus bas depuis le début de la révolte des Gilets jaunes, le mari de Brigitte multiplie les controverses. S’il a bien tenté de redorer son image en déjeunant avec ses équipes dans un restaurant Campanile, force est de constater que le chef de l’Etat a bien du mal à renouer avec le peuple. Terré dans le silence, il ne s’est adressé qu’une seule fois aux Français depuis le début de la crise sociale, le 10 décembre dernier. Crispé derrière son pupitre, il avait alors été moqué par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.







Coincé à l’Elysée depuis plusieurs semaines – notamment pour des raisons de sécurité -, Emmanuel Macron s’était offert sa première sortie à l’étranger le 22 décembre dernier.



Pendant que Brigitte s’attelait à créer la polémique au marché de Noël des Tuileries, le Président, qui venait de fêter ses 41 ans, s’était envolé pour le Tchad. Sur place, le successeur de François Hollande avait réveillonné avec des soldats français de la mission Barkhane. Mais ce n’est pas tellement ça qui a retenu l’attention. Car ce qui a surtout mis le feu au poudre, c’est que trois semaines auparavant, Alexandre Benalla avait lui-aussi fait le déplacement jusqu’à ce pays d'Afrique centrale…



Alexandre Benalla s’énerve contre des « personnes au plus haut sommet de l’Etat »



Officiellement, Alexandre Benalla ne travaille plus pour l’Elysée depuis le 1er août 2018. Mais sa présence au Tchad, entouré par « une demi-douzaine de personnes » selon Le Monde, intrigue les internautes. Face à la polémique, l’Elysée a donc rapidement réagi en affirmant qu’il n’était pas « un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République ». « S'il se présentait comme tel, il est dans le faux », pouvait-on même lire dans le communiqué. Des déclarations qui n’ont pas été du goût du principal concerné. Très en colère, l’ancien chargé de sécurité de 27 ans n’aurait pas hésité à …



« Je ne peux pas accepter de tels propos prononcés par certaines personnes de l'entourage du président de la République, dont le seul objectif est de me salir. Ce sont des propos diffamatoires et calomnieux, pour lesquels je vais charger mes avocats de saisir le Procureur de la République. Certaines personnes au plus haut sommet de l'État souhaitent me faire taire ou me neutraliser », a déploré Alexandre Benalla auprès de l’AFP. Bien décidé à redorer son image, il aurait donc fait passer un message très clair à Emmanuel Macron, via le journaliste de l’Opinion Jean-Dominique Merchet. « Je ne me tairais plus », aurait-il promis à ce dernier. Nos oreilles sont grandes ouvertes…



INFO @lopinion_fr Benalla se fâche contre « l'Elysée ». « Je ne me tairai plus » dit-il en se prenant à « certaines personnes de l'entourage du Président de la Republique dont le seul objectif est de me salir ». #Tchad 2/2.











