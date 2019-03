Algérie : Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat

Dans une lettre adressée aux Algériens, le président annonce aussi la formation d’un « gouvernement de compétences nationales » et le report de l’élection présidentielle, qui était prévue le 18 avril.



Abdelaziz Bouteflika renonce. Après plus de deux semaines de protestations, le président algérien a annoncé, lundi 11 mars, sa décision de ne pas briguer un cinquième mandat.



Dans un message à la nation publié par l’agence officielle APS, il fait savoir également que le scrutin qui était prévu le 18 avril est reporté.



La présidentielle aura lieu « dans le prolongement » d’une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d’élaborer un projet de Constitution d’ici à fin 2019, précise-t-il. Par ailleurs, un remaniement ministériel aura lieu prochainement, poursuit la présidence.



Source Le Monde