Algérie: Abdelmajid Tebboune remporte la présidentielle

L'ancien ministre de Bouteflika a été élu à 58,15% des suffrages, lors d'un scrutin contesté, marqué par une abstention record. Seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour, le taux le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire du pays.

Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'Etat algérien, a annoncé vendredi l'Autorité nationale des élections (Anie).



Abbelmadjid Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages, a indiqué le président de l'Anie Mohamed Charfi lors d'une cérémonie officielle, au lendemain d'un scrutin marqué par une abstention record et qui s'est déroulé dans un contexte de contestation massive et inédite du régime au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962.