Algérie: Huit nourrissons meurent dans l'incendie d'une maternité

Huit nourrissons sont morts dans la nuit de lundi à mardi lors d'un incendie dans une maternité dans le centre-ouest de l'Algérie, a déclaré un responsable de la protection civile algérienne. Le feu s'est déclaré à 3h50 du matin dans l'"hôpital mère-enfant" d'Oued Souf, dans le nord-est du Sahara algérien, selon le capitaine Nassim Bernaoui.



"Nous déplorons malheureusement la mort de huit nourrissons, certains brûlés et d'autres asphyxiés par la fumée", a-t-il déclaré. "Nous avons réussi à sauver 11 nourrissons, 107 femmes (...) et 28 employés" de l'établissement, a-t-il ajouté.



La protection civile a mobilisé des dizaines de camions pour venir à bout de l'incendie qui a été maîtrisé. Les causes de l'incendie n'étaient pas connues dans l'immédiat, selon Nassim Bernaoui.



Selon la télévision algérienne, le Premier ministre Noureddine Bedoui a demandé l'ouverture en urgence d'une enquête et a dépêché sur place le ministre de la Santé Mohamed Miraoui. Noureddine Bedoui a présenté ses condoléances et ceux du gouvernement aux familles des victimes.