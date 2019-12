Accueil Envoyer Partager sur facebook Algérie: Le premier procès pour corruption d’anciens dirigeants s'ouvre à Alger Rédigé par Mamadou Mangane le 5 Décembre 2019 à 09:35 Après un renvoi le 2 décembre à la demande des avocats de la défense, le procès historique d'anciens ministres et grands patrons de l'ère Bouteflika s'ouvre ce 4 décembre à Alger. Mais ce premier grand procès de la corruption est très critiqué.



L’audience s’est ouverte en milieu de matinée et a duré presque 9 heures. Les avocats de la défense se sont retirés de la salle pour protester contre les conditions dans lesquelles se tenait le procès, à une semaine de la présidentielle, mais le juge a poursuivi l’instruction.



Ce procès fait suite aux vastes enquêtes déclenchées après la démission d'Abdelaziz Bouteflika au mois d'avril. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1962, d'anciens chefs de gouvernement sont jugés en Algérie.



Sur le banc des accusés, on compte ainsi deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et plusieurs ex-ministres de l'Industrie et des Transports. Ils ont été interrogés sur la manière dont des avantages ont été accordés aux entreprises de montage automobile ainsi que sur le financement de la campagne électorale du 5e mandat d’Abdelaziz Bouteflika.



Abdelmalek Sellal rejette la responsabilité sur son successeur. Et pour la campagne, il confirme avoir ouvert un compte bancaire à son nom, mais affirme que c’est Said Bouteflika, le frère du président, qui gérait tout. Le juge interroge sur les près de sept millions d’euros versés au profit d’Abdelaziz Bouteflika à partir du mois de février. Il n’aura pas de réponse. Ahmed Ouyahia répète que tout ce qu’il a fait était réglementaire. Le juge l’interroge sur l’équivalent de trois millions d’euros sur l’un de ses comptes bancaires. Il rétorque que ça n’a pas de lien avec ses fonctions de Premier ministre.



Collusion dans le secteur de l'automobile

Dans le box figurent aussi plusieurs grands patrons bien connus des Algériens, dont Ali Haddad, l'ancien président du Forum des chefs d'entreprises (FCE) et surtout plusieurs patrons de la filière automobile algérienne.



Car la jeune filière automobile algérienne est au coeur de ce procès. Au cours des dernières années, elle a bénéficié de larges aides publiques et d'importants avantages fiscaux mais les grands groupes ont rapidement été soupçonnés de faire de l'importation masquée dans de fausses usines, où arrivent des kits de montage.



En échange de ces largesses, les grands patrons auraient été sollicités pour financer les partis et les campagnes de leurs bienfaiteurs. Le procès qui s'ouvre devra donc se pencher sur les rouages de ce système de collusion.



Procès critiqué



Mais selon les avocats, les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. À moins de dix jours de l'élection présidentielle, réunis en collectif, ils dénoncent une justice « politisée et dépendante des délais électoraux », sur fond de « règlements de comptes et de vengeance » entre clans.



Mêmes inquiétudes du côté de la société civile, qui estime qu'il ne peut pas y avoir de justice sans un véritable changement de régime.



Pour Djilali Hadjadj, fondateur et porte-parole de l'association algérienne de lutte contre la corruption, ce procès n'est qu'une instrumentalisation de la justice, qui pose de vraies questions sur la séparation des pouvoirs dans le pays.



