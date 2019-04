Accueil Envoyer Partager sur facebook Algérie: le président Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril Rédigé par La rédaction de leral.net le 1 Avril 2019 à 20:45

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera « avant le 28 avril prochain », date de l’expiration de son mandat, a annoncé dans un communiqué la présidence de la République. Le chef de l’Etat devrait prendre auparavant des « mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l’Etat durant la période de transition », ajoute le communiqué.



La présidence annonce que le président Abdelaziz Bouteflika partira avant la fin du mois et que le président prendra d’autres mesures importantes, selon le communiqué pour « assurer la continuité du fonctionnement des instituons de l’État pendant la période de transition ».



Cela fait presque six semaines que les Algériens manifestent pour demander le départ du président. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est à la tête du pays depuis 1999 et il avait annoncé sa candidature pour un cinquième mandat, au début du mois de mars. C’est ce qui a provoqué l’un des plus grands mouvements de contestation de l’histoire du pays.



Un président isolé



Cette démission, c’est ce que demandaient un certain nombre de proches du président, dont Ahmed Ouyahia, l’homme qui était à la tête du gouvernement jusqu’au 11 mars dernier. L’armée, elle, évoquait l’article 102 de la Constitution qui permet au Conseil constitutionnel de se réunir pour déclarer l’état d’empêchement du président en cas de maladie grave.



Par ailleurs, des organisations qui avaient toujours soutenu le chef de l’État, comme le patronat ou des organisations liées aux anciens combattants avaient déclaré qu’elles soutenaient le mouvement populaire.



Ceci étant, si le départ du président était une demande des manifestants, il ne faut pas oublier qu’ils demandaient aussi un changement de système politique et donc les réactions à cette annonce, ce lundi soir, risquent d’être mitigées.



Six semaines de manifestations



L'annonce de la candidature de Bouteflika devait être une simple formalité ; elle a déclenché une fronde.



Les premiers rassemblements spontanés éclatent le 16 février, une semaine après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le vendredi suivant, plusieurs milliers de personnes répondent à des appels sur les réseaux sociaux. La mobilisation est importante, le pouvoir est surpris et ne dit mot mais les manifestations s'enchaînent. Avocats, étudiants.... il y a un effet boule de neige.



Aculées, les autorités sortent de leur silence, le 2 mars, et tentent de contenter les revendications. Le directeur de campagne, Abdelmalek Selah, est limogé et remplacé mais rien n'y fait. Le lendemain, dans une lettre lue à la télévision nationale, le président Bouteflika s'engage, s'il est élu, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer, à l'issue d'une présidentielle anticipée. En vain.



Chaque vendredi devient synonyme de rendez-vous populaires et pacifistes. Hommes, femmes, toutes générations confondues battent le macadam.



Face à la pression de la rue, le pouvoir lâche progressivement du lest le 11 mars dernier. Le chef de l'Etat renonce à briguer un cinquième mandat et reporte sine die la présidentielle, toujours sans effet. Les revendications ont alors évolué. Les manifestants veulent désormais le changement de tout le système.



« Dégagez tous », scande la rue qui voit peu à peu le clan présidentiel se fissurer.



Le 26 mars, le chef de l’état-major propose qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte ou qu'il démissionne. Ce sera finalement la démission, avant le 28 avril prochain.



RFI Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Algérie: Un nouveau gouvernement de 27 membres Maroc: le pape et Mohammed VI signent une déclaration commune sur Jérusalem