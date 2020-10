Algérie : un militant du Hirak condamné à dix de prison pour « incitation à l’athéisme »

Un militant du mouvement de protestation contre le pouvoir en Algérie, Yacine Mebarki, a été condamné, jeudi 8 octobre, à dix ans de prison pour « incitation à l’athéisme » et « offense à l’islam », la plus lourde peine jamais prononcée contre une personnalité du « Hirak ».



Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), a déclaré à l’AFP que M. Mebarki avait été condamné « à dix de prison ferme et à 10 millions de dinars d’amende (66 000 euros) » par le tribunal de Khenchela (est) et s’est dit « choqué par la lourdeur du verdict contre un citoyen qui n’a fait qu’exprimer son opinion sur les réseaux sociaux ».



Cette nouvelle condamnation s’inscrit dans une vague de répression ciblant quotidiennement des militants de la contestation, ou Hirak, des opposants politiques, des journalistes et des blogueurs. (Le Monde avec AFP)







