Aliko DANGOTE, élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre National du Lion par Macky Sall: « C’est un geste qui renforce nos relations avec le Sénégal »

Le Président de DANGOTE Group El Hadji Aliko DANGOTE a été élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre National du Lion par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. L’homme d’affaires s’est estimé honoré d’avoir, de la part du Président Macky Sall, cette distinction symbolique. « J’ai été très honoré d’entendre le Président dire que je mérite cette distinction pour tout ce que je fais au Sénégal et en Afrique. Au nom de mon groupe, je remercie son Excellence M. le Président Macky Sall de m’avoir élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre National du Lion » dira reconnaissant, Aliko Dangoté.







Par ailleurs, cet acte envers sa personne explique la nature des relations entre lui, son groupe, le Nigeria et le Sénégal. « C’est un geste que j’apprécie à sa juste valeur car il vient renforcer les relations de notre groupe et de notre pays le Nigeria avec le Sénégal. Cela va nous motiver à investir davantage dans ce pays », a-t-il déclaré à sa sortie d’audience.







Au cours de l’audience, les deux hommes ont fait un tour d’horizon sur les investissements au Sénégal et dans d’autres secteurs économique du pays, notamment les phosphates.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Aliko-DANGOTE-eleve-au-g...