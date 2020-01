Aliko Dangote révèle la date à laquelle il pourrait acheter Arsenal Aliko Dangote est toujours intéressé par Arsenal. Le magnat des affaires a révélé qu’il pourrait acheter le club anglais en 2020 ou 2021.





Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Selon des sources, le rachat du club pourrait lui coûter plus de 4 milliards de dollars. Lors d’un entretien avec David Rubenste lors d’un show aux Etats-Unis, Aliko Dangote a réitéré son désir de devenir le nouveau propriétaire d’Arsenal.



«Je n’achèterai pas Arsenal maintenant, je l’achèterai quand j’aurai terminé tous ces projets, parce que j’essaie de faire passer l’entreprise à un niveau supérieur», a déclaré Dangote.



«Nous tenterons d’acquérir Arsenal en 2020 et même si quelqu’un d’autre achète le club, nous essaierons toujours.»



Aliko Dangote a également révélé qu’il travaille sur des projets de plusieurs milliards qui pourraient retarder l’achat du club.



«C’est une équipe que oui j’aimerais acheter un jour. Mais ce que je n’arrête pas de dire, c’est que nous avons des projets d’une valeur de 20 milliards de dollars et c’est sur cela que je veux vraiment me concentrer. Je veux terminer la construction de l’entreprise et après, peut-être qu’en 2021, nous pourrons le faire.»



Selon Forbes, Aliko Dangote est la 136e personne la plus riche du monde.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos