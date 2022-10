Alimentation et santé: Comment conjuguer la qualité des aliments et le bien-être des consommateurs Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 23:14 | | 0 commentaire(s)| Sous la direction du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Nestlé Sénégal a organisé ce jeudi 13 octobre 2022, à l’hôtel Terrou-Bi, un deuxième colloque Alimentation et Santé. En collaboration avec le Comité national du codex Alimentarius (CNCA), le colloque a pour thème << La sécurité sanitaire des aliments au cœur de la santé des consommateurs >>.

Ainsi, ils souhaitent participer à l’éveil d’une conscience collective sur l’exigence de qualité de transformation des aliments et montrer la place de la sécurité sanitaire et l’importance de la sensibilisation des consommateurs, dans la lutte contre le triple fardeau nutritionnel.



Accueil Envoyer à un ami Partager