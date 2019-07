Aliou Cissé : « J’ai la confiance de la Fédération » Le sélectionneur du Sénégal ne devrait pas avoir de souci à se faire sur son avenir sur le banc des Lions, malgré la défaite en finale de la Can 2019 face à l’Algérie (1-0), vendredi dernier.

Dimanche 21 Juillet 2019

« J’ai la confiance de la Fédération », a d’ailleurs dit le coach des Lions après la rencontre, ajoutant, toutefois, « ce n’est pas le moment de mon avenir ».

Aliou Cissé préfère mettre en exergue l’attitude de ses joueurs qui « ont beaucoup donné », invitant à s’inscrire dans la régularité pour répondre présent plus souvent au rendez-vous à ce stade de la complétion. C’est le meilleur moyen de gagner enfin cette Can dans un avenir proche.



