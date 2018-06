Aliou Cissé : "Le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas"

Aliou Cissé a réagi à l'élimination du Sénégal, devancé par le Japon au fair-play :



"C'est la loi du sport. Je suis fier de mes garçons, fier du travail qu'ils ont accompli depuis un mois. Aujourd'hui, le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas. Ainsi va la vie. On aurait peut-être aimé être éliminés d'une autre façon. C'est dommage pour ces joueurs-là, c'est dommage pour nous. Le Sénégal a un football engagé donc qui dit engagement, dit parfois cartons."



"Je suis déçu surtout pour mon équipe, pour cette génération-là qui a consenti énormément d'efforts. On va continuer à les accompagner et à les encourager car je suis sûr et certain qu'on a de très belles choses qui nous attendent."



