Aliou Cissé: « Notre seul objectif, c’est d’atteindre les 8èmes de finale»

« La Colombie et le Sénégal ont pratiquement le même style de jeu. C’est l’engagement, la vitesse. C’est une équipe que nous connaissons pour l’avoir croisée en 2014 quand ils étaient sur le chemin de la Coupe du Monde de la même année. Nous allons vers un match très bien disputé, intéressant avec deux équipes capables de faire partie des 16 meilleures équipes du tournoi.



La Colombie peut nous causer quelques problèmes. Nous aussi, nous avons des arguments à faire valoir et demain, on saura bien les jouer. C’est plus que possible. Aujourd’hui, nous avons 4 points ainsi que le Japon. La Colombie a besoin de nous battre pour se qualifier. Nous sommes aussi capables de battre la Colombie», a déclaré Aliou Cissé.



Avant de poursuivre : « Notre état d’esprit n’a pas changé. On joue les matchs, les uns après les autres. Le capital confiance est là. Il n’y a pas beaucoup d’équipes dans ce tournoi qui ont six points. Le seul objectif qu’on a aujourd’hui, c’est d’atteindre les 8èmes de finale et cela doit passer par la Colombie Nous abordons tous nos matchs pour les gagner. Il n’y a pas de calcul à se faire. Quand on entrera sur le terrain, les consignes seront de jouer pour gagner. »