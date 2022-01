Aliou Cissé crie au scandale suite aux forfaits de Papa Matar Sarr, Saliou Ciss et Nampalys Mendy contre la Guinée: « Ce protocole est une farce ! » Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Janvier 2022 à 00:41 | | 0 commentaire(s)|

Les trois joueurs sénégalais qui ont rejoint leur sélection nationale au Cameroun, dans la nuit du jeudi 13 janvier, ne vont pas disputer le match contre la Guinée ce vendredi. Il s'agit plus exactement de Pape Matar Sarr, Saliou Ciss et Nampalys Mendy qui, suite à des tests négatifs, ont pu quitter la bulle sanitaire de Diamniadio, où ils étaient en isolement depuis plusieurs jours. Seulement, ils n'ont pas pu subir leurs tests PCR sur le sol camerounais, par le cabinet médical officiellement désigné par la CAF. Une situation pour le moins préjudiciable pour la sélection Sénégalaise déjà impactée par la Covid-19, qui sera encore privée de trois renforts pourtant testés négatifs à Dakar, il y a moins de 48 heures. Autant de faits qui ont fait dire au coach Aliou Cissé, que "ce protocole est une farce !"

