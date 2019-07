Aliou Cissé: "il faut respecter son adversaire...le Kenya a beaucoup progressé...' A quelques heures de la confrontation avec le Kenya, en match comptant pour la 3e et dernière journée de la poule C de la CAN 2019, le coach du Sénégal, Aliou Cissé, optimiste, demande du respect à l'égard de l'équipe adverse. selon lui, la meilleure façon de gagner est de respecter d’abord l’adversaire.

’Je ne crois pas trop à ces histoires de bête noire. Le contexte d'aujourd’hui, est différent des années précédentes. L’équipe du Kenya, il y a 10 ans, n’est pas celle d’aujourd’hui. La dernière victoire du Sénégal sur cette équipe date de 2012. Le Kenya a beaucoup progressé.



C’est pourquoi d’ailleurs, cette équipe mérite d’être parmi les 24 équipes qualifiées. Pour les battre, il faut les respecter. Nous ne les sous-estimons pas, sous prétexte qu’on les a toujours battus. C’est un match sérieux pour le Sénégal. La meilleure façon de gagner, est de respecter d’abord l’adversaire.’’

