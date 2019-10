Aliou Cissé: « nous étions déterminés à faire de belles choses face au Brésil » Après avoir tenu tête au Brésil sur le score d’un but partout (1-1), le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, ne s’emballe pas malgré ce point historique arraché devant l’ogre brésilien. Le technicien sénégalais promet un avenir meilleur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019

« Nous n’avons pas bien déroulé lors des dix premières minutes, mais nous nous sommes très bien débrouillés par la suite. Au retour des vestiaires, nous avons discuté et décidé de neutraliser les joueurs clés de la Seleção tels que Neymar et Coutinho.



Le Brésil est une bonne équipe, mais nous étions également déterminés et avons réussi à obtenir ce résultat. Nous n’avons pas gagné certes, mais l’essentiel a été fait. Je tiens à féliciter mon équipe pour ce travail excellent. L’avenir sera meilleur », a-t-il lâché à la fin de la partie.









Source Wiwsport

