Aliou Cissé sur la finale contre l'Égypte : "Pour nous, la Can démarre demain"

En conférence de presse, ce samedi, en perspective de la finale de la Can de ce dimanche, le sélectionneur national Aliou Cissé a déclaré qu'aujourd'hui, les sensations restent les mêmes qu’en 2019 (finale perdue face à l'Algérie). « C’est une finale, et une finale, ça se gagne. Pour nous, la Can démarre demain. C’est un match auquel nous nous sommes préparés depuis le début », a-t-il lancé face aux journalistes.



Cissé d'ajouter : « Entre la finale de 2019 et celle-là, il s’est passé beaucoup de choses. Après la victoire en demi-finale, les joueurs n’ont pas célébré parce qu’ils savent que l’objectif n’est pas encore atteint. Ils connaissent l’objectif de départ. Donc tant qu’on ne l'a pas atteint, je ne pense pas que la célébration ait une place dans le groupe. On reste concentrés pour le moment ».



D’autant plus que, explique-t-il sur Emedia, « l’Égypte c’est l’équipe maghrébine la plus africaine. Quand on revoit leur effectif, ils ont des joueurs extraordinaires, qui évoluent dans le championnat africain et qui maîtrisent le foot du continent. Nous, on a nos armes et nous allons les utiliser pour gagner ce match ».





