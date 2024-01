Aliou Cissé sur le match amical contre le Niger: «Jouer à notre meilleur niveau »

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé est revenu sur l’importance de ce match de préparation pour cette Can, où il faudra trouver le juste milieu entre gagner pour se mettre en confiance et éviter les blessures. L’entraineur des "Lions" en a profité pour lancer un appel aux supporters, à s’unir derrière les "Lions". Intérêt […]

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé est revenu sur l’importance de ce match de préparation pour cette Can où il faudra trouver le juste milieu entre gagner pour se mettre en confiance et éviter les blessures. L’entraineur des Lions en a profité pour lancer un appel aux supporters à s’unir derrière les Lions.

Intérêt de ce match contre le Niger

«C’est toujours important de jouer un match amical. Depuis une semaine on est en regroupement, c’était important d’inclure un match amical dans cette programmation. C’est bien de s’entraîner mais la réalité c’est la compétition. C’était donc important d’avoir ce match amical pour bien préparer notre premier match contre la Gambie. La précédente édition on n’a pas pu le faire à cause du Covid-19. Aujourd’hui on a la possibilité de le faire et en ce moment toutes les équipes jouent des matchs et on est dans cette optique. C’est un match très important pour nous et nous l’avons bien préparé».

Expérience de la Can avec une 4ème participation

«La Can on ne la maîtrise jamais assez. C’est une compétition difficile. Les Can se suivent et ne se rassemblent pas ou bien elles se ressemblent dans la difficulté. Maintenant nous en sommes à notre 4ème Can, on a emmagasiné de l’expérience de l’expérience avec ces participations y compris la Coupe du monde. Mais nous sommes conscients que les réalités seront autres. Il faut se remobiliser, faire son auto-critique, bien aborder cette Can qu’on ne doit pas aborder avec légèreté, ni avec de l’arrogance, mais avec beaucoup de confiance, être conscient des difficultés qui nous attend. Ce groupe a l’expérience et ce vécu pour savoir que rien n’est encore acquis, rien n’est encore gagné. Si on veut réécrire l’histoire, il faut vraiment travailler dur».

Manque de réalisme sur les coups de pied arrêtés

«Effectivement quand les matchs sont difficiles, quand on n’arrive pas à décanter la situation ça se jouera sur les coups de pied arrêtés. Que ce soit sur penalty, sur coup franc, des corners ou des erreurs individuelles. Donc il est important d’être concentré dans ce sens-là. Le but pris contre l’Algérie nous le rappelle. On peut dominer un match et le perdre après un micro détail. C’est vrai que les coups pieds arrêtés sont importants, mais quand on a un garçon sur le terrain comme Pape Guèye qui fait plus d’1,80m, Koulibaly, Kouyaté, Niakhaté on ne devrait avoir de problèmes là-dessus et on devrait pour marquer quand on est dans ces situations».

Juste milieu entre gagner et éviter les blessures

«C’est une bonne question, une question que tout entraîneur se pose à de pareils moments, à quelques semaines d’une grande compétition. Cette fin du mois de novembre, début décembre ont été compliqués. Là on est à une semaine de la Can, contre la Gambie et là c’est vrai que notre hantise c’est de voir perdre un jour sur ce match amical. Mais comme je le dis, on ne peut pas entrer sur un terrain en pensant à une blessure. Le football de haut niveau est accompagné de blessures. Et si on ne veut pas se blesser, on ne doit pas jouer au football. C’est un sport de contact, de duel. Mais en rentrant sur le terrain, on se dit qu’on va se donner le maximum, c’est un grand match de préparation. Donc il ne faut pas se poser de questions et jouer à notre meilleur niveau».

Appel à l’endroit des supporters

«C’est de demander à ce qu’on accompagne cette équipe de par vos prières. Entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal c’est 3 heures de vol. On demande à ceux qui ont les possibilités de venir supporter l’équipe. Ce serait vraiment extraordinaire. Ça tombe bien, on a un match ici avant de partir, on attend tout le public malgré le fait que c’est un début de semaine, mais il y a une possibilité de se déplacer en masse. Depuis notre match contre l’Egypte, je n’ai plus ressenti cette effervescence autour de cette équipe. Donc à l’aube de cette Can, c’est le moment de le montrer. Ce que j’ai vu contre l’Egypte en termes de supporter, en termes d’engouement j’aimerai vraiment le voir ce lundi».





