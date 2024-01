Aliou Cissé sur le match contre la Gambie: « Il ne faut pas que l’enjeu tue le jeu’’ Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Pour son entrée en matière à la Can 2023, le Sénégal, champion en titre, affronte, lundi, la Gambie à partir de 14 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un derby entre deux nations voisines qui s'annonce capital, selon le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, pour la reconquête du titre. ''On ne sous-estime personne. Mais pour gagner la Can, le processus commence avec ce match contre la Gambie. C'est un adversaire difficile. Les réalités d'aujourd'hui sont différentes de celles d'il y a 20 ans. La Gambie est une équipe qui a beaucoup évolué'', a fait savoir Cissé en conférence de presse de veille de match. Toutefois, l'enjeu ne doit pas primer sur le jeu pour le technicien sénégalais : « Nous sommes champions en titre, mais c'est derrière nous. C'est ma quatrième Can en tant que coach. Donc on avait déjà de l'expérience alors qu'on ne gagnait pas. Ce premier match est important face à une équipe voisine, mais il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu''.



Source : Source : https://lesoleil.sn/aliou-cisse-sur-le-match-contr...

