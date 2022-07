Aliou Dembourou Sow : entre parcours et réalisations, découvrez l'homme Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours des élections législatives, la population de Vélingara témoigne sur leur fils, Aliou Dembourou Sow, un homme très humble et d’une générosité sans commune mesure. Le responsable de l’APR, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, est l'auteur direct de beaucoup de réalisations comme la construction d’une mosquée, de forages, le recrutement massif de 71 agents au Conseil départemental, l'électrification de certaines écoles. A souligner également que le député a beaucoup aidé les femmes et les jeunes de Vélingara, mais aussi les personnes en situation de handicap, entre autres. Dans ce documentaire de Thialla Loum et Khadija Thioub, vous découvrirez l'homme sous toutes ses coutures.



