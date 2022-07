Aliou Dembourou Sow veut l'amélioration des conditions de vote des éleveurs et agriculteurs Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 15:13 | | 0 commentaire(s)| Aliou Dembourou Sow a voté dans le plus grand centre de Vélingara, malgré la pluie et invite le ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Diome, à penser aux éleveurs et agriculteurs pour leurs déplacements. Il a aussi déploré le manque de bâches pour que les électeurs puissent se protéger de la pluie, sans manquer de demander aux autorités de repousser un peu l'heure de fermeture des bureaux, pour permettre aux autres d'aller voter, barrés par la pluie.



