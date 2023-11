Aliou Lô, candidat à la présidentielle du RPS : «Macky Sall ignore le vécu chaotique des Sénégalais...» Tribune -Il n’a pas été du tout tendre avec le régime en place, notamment avec celui qui l’incarne. Osons le dire haut et fort, le leader du mouvement Sénégal Conscient (MSC), lors de son investiture en tant que candidat à la présidentielle, sous la bannière du Parti, Rassemblement Patriotique sénégalais, a craché du venin sur le « Macky ».

Pour lui, la posture du Président Macky Sall, à travers sa tournée économique traduit son ignorance des mille et une difficultés, que rencontrent les populations sénégalaises, sinon dit-, il n’aurait pas fait des promesses budgétaires et autres, estimées à des milliers de milliards tout en sachant qu'il est en fin de règne et son camp va mordre la poussière lors de cette échéance.



À vrai dire Aliou Lo se dit très dessus de la gouvernance du pays par les autorités sénégalaises. À ses yeux, aucun domaine n est n est à l’abri du désastre du fait de la mauvaise gestion de nos derniers.



« La santé, l’éducation, l’économie, l’agriculture sont à genoux. Parlant justement du secteur de l’agriculture, il explique qu’il n’y a rien de plus irresponsable que de sillonner le pays avec des valises de promesses alors que même le monde paysan ne sait toujours pas à quel prix ses graines d’arachide devrait être cédé. Une situation qui fait que les pauvres producteurs bradent leurs récoltes à de ville prix ».



Ce qu'il juge anormal dans un état de droit qui se veut défenseur des agriculteurs. Si l’on se fie à ses explications son programme de développement a pris en compte les secteurs clés nécessaires pour la relance de nos économies.



