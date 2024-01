Aliou Mamadou Dia, candidat du Pur « Le régime de Macky Sall a lamentablement échoué...» Bes Bi- Dénonçant les nominations politiques et pointant du doigt les pouvoirs du Président de la République, Aliou Mamadou Dia entend assainir la gestion du pays. Candidat du Pur, sorti du filtre du parrainage, il a fait face, hier, aux différentes Rédactions du groupe Emedia dans un entretien spécial. Extrait !

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 16:12

«Une fois élu, je ne serai pas le Président du Conseil supérieur de la Magistrature. Et aucun Sénégalais ne va me confondre avec le Var sur cette question, parce que je pense que les magistrats sont si professionnels et sérieux, qu’ils peuvent gérer la Justice.



Et il nous faudra aussi un juge des détentions et des libertés parce que c’est une fonction très importante dans un pays pour la lutte contre les longues détentions. Pour qu’un pays se développe, il faut l’accès aux services sociaux de base. Les infrastructures n’ont pas une si grande importance pour quelqu’un qui peine à joindre les deux bouts. Sur ce, j’estime que le régime de Macky Sall a lamentablement échoué. Et sur plusieurs plans.



En termes de performances, ils disent avoir haussé le budget du Sénégal jusqu’à 7 mille milliards. Alors qu’en 2000, lorsque Wade est arrivé au pouvoir, le budget du Sénégal était autour de 800 milliards. Il l’a élevé jusqu’à 2700 milliards. Donc, il l’a multiplié par 3 presque. En termes de performances, Macky l’a multiplié par 2%. En 2012, le taux de chômage était de l’ordre de 12%. Aujourd’hui, approximativement, le taux de chômage est de 23 à 24% ».



«Nous sommes un parti de valeurs donc, nous allons investir sur l’humain. Notre président Serigne Moustapha SY a beaucoup contribué à l’éducation et la conservation des valeurs dans tous les domaines. C’est ça que nous allons mettre en échelle. C’est la raison pour laquelle je dis qu’il faut que nous restaurions les valeurs et cela va d’abord commencer dans les familles.



Parce que, notre société était bâtie sur la solidarité, l’entraide mais également le «soutoureu» où personne ne dénigre personne. Ce qui se passe, aujourd’hui, dans les foyers ne plait à personne. Et les femmes sont les plus fatiguées car elles sont les cheffes de famille. Nous savons aussi que les moyens sont limités. Donc, il faut même recomposer les familles pour aider et accompagner les femmes davantage ».



