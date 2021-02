Aliou Niasse: "Déçus et surpris par leur leader, les partisans de Sonko ont carrément perdu le Nord" Aliou Niasse, instituteur et coordonnateur des jeunes de la majorité présidentielle de Mbour, s’attaque aux partisans de Ousmane Sonko dans une déclaration transmise à la presse. M. Niasse constate pour le déplorer, que depuis l'éclatement de cette affaire de "Sweet Beauty", « qui rend à néant leur mentor, on sent leur immaturité, leur manque de patriotisme pour participer même à la gestion du pays »…

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis vraiment désolé que le pays soit pollué par un débat sexuel nauséabond. Par leurs comportements irresponsables et anti patriotiques, les partisans de Sonko ont voulu prendre le pays en otage. Depuis l'éclatement de cette affaire de "Sweet Beauty" qui rend à néant leur mentor, on sent leur immaturité ,leur manque de patriotisme pour participer même à la gestion du pays. De la violence à une communication éhontée, Ils sont vraiment mal à point.



Déçus et surpris par leur leader ,les partisans de Sonko ont carrément perdu le Nord. Dans l'émission de "Jakarloo", un "pastéfien" déclare que "Maître El hadji DIOUF est nommé ministre " par le Président Macky SALL.



Autrefois, de l'autre côté de la télévision 7TV, Diomaye pourtant patron de leurs cadres, nous livra que le président Moustapha NIASSE, Secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès (Afp), fidèle allié du Président Macky SALL et membre de la grande majorité présidentielle, qu'il n'a jamais eu 15% comme Sonko à l'élection présidentielle de l'an 2000. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale avait enregistré un score de 18% lors de ces joutes électorales.



Toujours dans le même registre, le responsable des cadres patriotes en contradiction avec son mentor, avança que "nous avons soutenu Tahibou NDIAYE et si c'était à refaire, nous allons le refaire "



C'est vraiment manquer de respect au peuple sénégalais que de vouloir installer un débat insensé puéril et à la fois sans pudeur.



Les priorités sont ailleurs à mon humble avis. Le Covid 19 dicte sa loi dans tous les coins et recoins du Sénégal. C'est pourquoi, nous félicitons le Président Macky SALL pour la gestion exemplaire de cette crise en main de maître depuis son apparition à nos jours.



En bon chef de famille, le Président engage le processus de la vaccination contre cette terrible maladie qui nous décime. Tous les moyens sont mobilisés pour la réussite de cette campagne. Ainsi, nous lançons un appel à toutes les forces vives de la Nation, à se mobiliser comme un seul Homme pour sortir notre pays de cette pente empruntée par notre économie.









Aliou Niasse, instituteur et coordonnateur des Jeunes de la Majorité Présidentielle du département de Mbour. "

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos