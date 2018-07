Aliou Sall: "La seule arme de l'opposition, c'est la calomnie et la médisance"

La Ville de Guédiawaye a renoué avec les grandes mobilisations électorales hier à travers le rassemblement des femmes de Benno Bokk Yaakaar dirigé par la Pca de Lonase Néné Fatoumata Tall pour rendre hommage au maire de Guédiawaye et coordonnateur de l’Apr, Aliou Sall et le député maire de Golf Sud, Aïda Sow Diawara.



Une occasion pour le frangin du chef de l’Etat, de lancer l’ouverture de la campagne électorale en vue de la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019.



"L’opposition Sénégalaise n’a pas de programme. Sa seule arme c’est la médisance et la calomnie. En 2014 et en 2016, ils ont accusé le chef de l’Etat de tous les péchés d’Israël pour justifier leur débâcle. En 2019, ils vont revenir à la charge dans leur jeu favori. Attendez-vous à ce qu’ils accusent le président de la République et sa famille d’avoir fait main basse sur le pétrole et le gaz….. Mais, ce sera peine perdue », sérine le maire de Guédiawaye.



Le maire de Guédiawaye n’a pas manqué de mettre ses ambitions personnelles de côté. Le seul combat qui vaille, dit-il, c’est l’élection du président Macky Sall. « J’ai fait ce que j’avais à faire à la tête de la mairie de Guédiawaye. Si après la présidentielle, le président décide de me rétrograder comme président de conseil de quartier, j’accepte. Mais, je sais que la population de Guédiawaye ne sera pas d’accord », raille-il.



Gonflé à bloc par la forte mobilisation, le maire de Guédiawaye s’est aussi attaqué à l’opposition qui, à l’en croire, sera battue, lors de ce rendez-vous électoral.





