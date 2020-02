Aliou Sall, ancien DG de la CDC : « je n’ai jamais reçu une mission de la Cour des Comptes » L’ancien Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Aliou Sall, s’est dit étonné du rapport de la Cour des comptes qui épingle sa gestion, quand il était encore à la tête de cette institution. « Pendant tout mon séjour à la Caisse des dépôts et consignations, de septembre 2017 à juin 2019, je n’ai jamais reçu une mission de la Cour des Comptes. Maintenant, s’agissant du projet de la Tour des Mamelles, le rapport méconnaît certainement la loi votée en 2017, remplaçant celle de 2006, et qui confère à la CDC la mission de faire également des logements de standing et pas seulement des logements sociaux », a dit Aliou Sall sur la RFM.

