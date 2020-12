Aliou Sané, Coordonnateur Y'en A Marre : « D'une manière ou d'une autre, Macky Sall partira en 2024 (...) soit avec honneur ou en marchant sur des cadavres... »

Se prononçant sur le bilan de l'Université populaire de l'engagement citoyen qui s'est tenue récemment à Dakar, le coordonnateur national du mouvement citoyen 'Y'en A Marre' a été sans langue de bois surtout sur les questions d'ordre social et politique. Après avoir salué cette belle réussite de AFRIKKI et de tous les activistes et panafricains engagés pour la cause citoyenne, Aliou Sané considère que la lutte doit avoir comme ligne conductrice, "l'engagement citoyen". En d'autres termes, la cible doit être les jeunes qu'il faut appuyer et sensibiliser sur les enjeux de l'heure, mais également en les forgeant à évoluer sur les valeurs civiques.



À travers ce nouveau numéro de 'L'Entretien', le "y'en a marriste" estime que cette méthode qui valorise la citoyenneté et le patriotisme est bien prise en compte par leur mouvement.

Sur le volet politique, Aliou Sané se désole du fait que les chefs d'État africains s'agrippent au pouvoir. "Ces dirigeants ne sont préoccupés que par le pouvoir. Ils n'ont qu'un projet qui est de voir comment tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir".



Ainsi, l'activiste estime que la solution n'est rien d'autre que de se dresser contre cette forfaiture qu'ils imposent. Aliou Sané fera une transition sur le cas du Sénégal en avertissant directement le président Macky Sall et son régime sur la question. "Qu'il sache qu'en 2024, il partira. C'est soit de manière honorifique ou en marchant sur des cadavres", précise Aliou Sané tout en considérant qu'il ya des signaux qui ne rassurent pas les sénégalais.

