Aliou Sow, « soyons juste et évitons de prendre les gens pour des canards sauvages »

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019

Les réactions en cette période post-électorale se poursuivent du côté de l’opposition comme du côté du pouvoir.



Sur sa page Facebook, Aliou Sow n’a pas manqué de s’en prendre aussi bien à l’opposition qu’à certains activistes de la mouvance présidentielle. Pour l’ancien président de commission au Haut conseil des collectivités territoriales, les candidats malheureux à l’élection devraient tirer des enseignements de leur échec et arrêter tout commentaire.



« Soyons juste et évitons de prendre les gens pour des canards sauvages », lâche-t-il. Avant de poursuivre ; « certains politiciens devraient arrêter de nous pomper l’air avec d’inutiles et impertinentes justifications, explications et autres théories sur leur supposé et contestable apport à l’élection du Président Macky Sall, vraiment ça suffit » crache-t-il.

