Aliou Sow traite Ousmane Sonko de ''barbu bavard'' et lui demande des preuves…

Aliou Sow, sur sa page Facebook, s’en est fortement pris a Ousmane Sonko, à qui il demande d’apporter des preuves sur les 1 500 000 parrains rapportés par ses militants.



Traitant le leader de Pastef, Ousmane Sonko de ‘’barbu bavard’’, Aliou Sow l’interpelle : « qu’il présente à un comité national neutre les preuves de son million et demi de signatures, la répartition géographique et la possibilité de vérification ».



Par ailleurs, le président de commission au Haut conseil des collectivités territoriales, a qualifié de maîtres-chanteurs, ceux qui ont annoncé leurs candidatures avant de désister au dernier moment.



« Des comédiens, des maîtres-chanteurs et autres prétentieux en plus de quelques fous illuminés qui voulaient profiter d’une couverture médiatique indue en qualité d’imaginaires candidats à l’élection présidentielle 2019, qu’aucune personne ne pouvait prendre au sérieux, nous tympanisent avec de fausses renonciations de leurs candidatures », assène M. Sow.











Les Echos

