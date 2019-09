Alioune Badara Gorée Sow, Président des jeunes scientifiques: "Aucune histoire n'échappe à l'existence de versions contradictoires" Alioune Badara Gorée Sow, encadreur des jeunes scientifiques du Sénégal, après avoir analysé les polémiques autour de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, a rompu le silence. Selon lui, cette situation n'est pas surprenante ou évitable, car dans notre histoire, il existe bel et bien des guéguerres confrériques que notre pays a connues dans le passé.

"Au Sénégal, ce n'est pas très aisé de retracer notre histoire eu égardsaux antécédents connus par le passé sur le plan religieux avec certaines guéguerres confrériques". Cette phrase est de Alioune Badara Gorée Sow, Coordonnateur du Réseau des clubs scientifiques du Sénégal.



Il est à croire que les confusions liées à la parution du tome 3 sur l'histoire générale du Sénégal ne surprennent pas beaucoup ce jeune scientifique.



Selon lui, idée ne peut être plus noble que de retracer notre histoire; néanmoins, ce ne serait point un chantier aisé, car il s'agit de réécrire un passé dans lequel figurent des pages faits de guéguerres inter-confrériques, rappelle-t-il. Ce qui rend ce chantier encore plus difficile selon M. Sow, c'est surtout le côté oral de cet immense projet qu'il faut retracer de manière scientifique, ce qui est tout sauf une sinécure.



L'étudiant en mathématiques, physique et Informatiques, est très connu dans le milieu scientifique en raison du combat depuis de longues année pour l'émergence de la science au Sénégal.



Sur l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, Il préconise le suivi de ce document avec juste un changement de méthodologie, tout en permettant à ces familles religieuses de s'approprier davantage ce projet d'une importance capitale. "Aucune histoire n'échappe à l'existence de versions contradictoires", a-t-il fait remarquer.









Ngaty Ndoye

