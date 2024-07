Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau :«Si l’Etat arrête ces déguerpissements, ce sera un poignard dans le dos des habitants»

Le Sous-préfet de Dakar Plateau a déclaré hier, que des propositions sont en train d’être faites aux marchands ambulants et tabliers de Sandaga, pour leur recasement ailleurs. Mais Djiby Diallo précise : « Tout en recueillant leurs doléances, leurs propositions que je vais transmettre à qui de droit, je leur ai fait savoir que quelle que soit la situation, on ne peut pas continuer à mettre la pression et à exercer un chantage sur l’Etat ». A son tour, le maire de Dakar Plateau a indiqué que les attaques contre ses agents, sont « totalement inacceptables », lit-on dans "Bes Bi".



Alioune Ndoye est clair : « Si l’Etat nous notifie de façon officielle, que pour des raisons qui lui sont propres, il faut arrêter ces déguerpissements, ce sera le plus grand poignard pointé dans le dos des habitants de cette commune ». Il exclut tout de même, « toute manœuvre politico-politicienne » et appelle les autres maires de Dakar, à « se serrer les coudes, pour régler une bonne fois pour toutes, la question du désencombrement ».