Alioune Sarr : «Air Sénégal sera le pivot de notre stratégie de Hub aérien

Les chiffres de la compagnie nationale Air Sénégal Sa sont encourageants. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui était l'invité de «Point de vue» de la Rts1, renseigne: « En décembre 2018, la compagnie était à 13 000 passagers. Au 15 octobre on est à 271 000 passagers, donc on a multiplié par 20 le nombre de passagers de la compagnie nationale».



Il ajoute que pour le nombre de mouvements, en décembre 2018, la compagnie était autour de 214. Aujourd'hui, elle est à plus de 3700 mouvements. «Donc Air Sénégal est le leader, point à point, sur la ligne Dakar Paris. Cela veut dire que la compagnie se construit, les sénégalais adhèrent à ce que le chef de l'Etat fait», rassure le ministre.



Alioune Sarr assure que la compagnie nationale, Air Sénégal, sera le pivot de notre stratégie de Hub aérien et touristique, avec l'aéroport international AIBD et les 13 aéroports régionaux. Car, explique-t-il que le transport aérien est crucial pour notre économie.



«Selon une étude de l'OACI, pour 100 emplois créés dans le transport aérien, c'est 600 nouveaux emplois créés dans d'autres secteurs: passagers, aéroports, services de navigation», signale le ministre. Pour le programme de construction des aéroports régionaux, la convention a été signée, informe-t-il. Et en 2020, deux aéroports seront livrés.



Il souligne que la présence du Sénégal au conseil exécutif de l'organisation mondiale du tourisme (OMT), permettra à notre pays de mobiliser les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur touristique.



