Alioune Sarr : " Il faut renforcer la diplomatie culinaire entre la France et le Sénégal"

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a présidé hier, dans le cadre de la promotion du tourisme culinaire, la cérémonie de partage de goûts et saveurs entre le Sénégal et la France. Cette initiative entre dans le cadre de la collecte de fonds pour les enfants des milieux pauvres, organisée par l'Ong Vision mondiale en collaboration avec l'Ambassade de France au Sénégal et l'école nationale de la formation hôtelière et touristique (ENFHT).

"Le Sénégal et la France, au delà des liens d'amitié, partagent aussi les goûts et les saveurs" a fait savoir M. Sarr. Dans son mot d'ouverture, l'ancien ministre du Commerce a magnifié la venue au Sénégal de Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l’Elysée qui a partagé son expérience avec les élèves de l'ENFHT. M. Sarr a ainsi conseillé à ce que les cuisiniers sénégalais se rendent aussi en France pour partager la cuisine sénégalaise avec les français. " Il faut renforcer la diplomatie culinaire entre la France et le Sénégal" a t-il déclaré en présence de l'Ambassadeur de la France Christophe Bigot et des représentants de l'ong Vision mondiale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos