Alioune Sarr, Pdt du CNG: « C’est notre argent qui entre dans la lutte et pas le contraire »

Samedi 30 Mars 2019

En poste depuis mars 1994, Alioune Sarr a été récemment reconduit à la tête du Comité de gestion de la lutte sénégalaise (CNG).



Invité hier de la nouvelle émission « Côté cour-Coté jardin » animée par Maman Dièye sur la Rts2, Dr. Sarr a fait le tour de l’arène et, est revenu sur la question de l’argent prélevé sur les cachets des lutteurs.



« Il faut savoir qu’aucun promoteur n’a déclaré plus de 40 millions au Cng. Tout ce que nous faisons, nous nous basons sur des textes. Nous ne disons pas que les textes sont parfaits ; les lutteurs en signant leurs contrats, ils savent bien ce que disent les textes. Et si après combat, ils reviennent pour réclamer clémence, où ira la lutte ? Tout ce que nous prenons sur les lutteurs, est utilisé dans la lutte. Mais aussi il faut les gens sachent que cet argent ne fait pas vivre le Cng et son bureau. C’est notre argent qui entre dans la lutte et pas le contraire », a expliqué le président du Cng, Alioune Sarr.













L’As



