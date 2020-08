Alioune Tine : « le problème du 3e mandat est né au Sénégal » Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Le défenseur des droits de l'homme, Alioune Tine s'est prononcé sur la confirmation de la candidature des présidents Ouattara et Condé à un 3è mandat. Il soutient que les pays dirigés par ces deux hommes sous malades en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme. Selon Igfm, il a toutefois rappelé que le problème du 3e mandat qui secoue beaucoup pays d'Afrique de l'ouest est né dans notre pays avec Me Abdoulaye Wade.



Source : Source : https://xalimasn.com/alioune-tine-le-probleme-du-3...

