Alioune Tine alerte sur les tensions électorales croissantes

Sénégal Atlanticactu/ Alioune Tine/ Saliou Ndong Alioune Tine, président de l’Africajom Center, a exprimé son inquiétude face à la montée des tensions liées aux élections. Il dénonce les propos virulents d’Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias, qu’il qualifie de « surenchère verbale ». Selon lui, ces discours révèlent l’ampleur des enjeux autour des législatives, et […] Sénégal Atlanticactu/ Alioune Tine/ Saliou Ndong Alioune Tine, président de l’Africajom Center, a exprimé son inquiétude face à la montée des tensions liées aux élections. Il dénonce les propos virulents d’Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias, qu’il qualifie de « surenchère verbale ». Selon lui, ces discours révèlent l’ampleur des enjeux autour des législatives, et il redoute qu’ils ne provoquent une escalade de la situation. Malgré un communiqué du ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, sur la question, Alioune Tine préconise l’organisation d’une réunion pour apaiser les tensions. Il exhorte les responsables politiques à modérer leurs discours, rappelant que les élections devraient être un moment de célébration démocratique, et non une source de conflits.



Source : Source : https://atlanticactu.com/alioune-tine-alerte-sur-l...

