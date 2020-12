Alioune Tine "allège" les mesures de Felix Diome Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Décembre 2020 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

‘’ Nous n’en sommes pas à la même situation des Occidentaux, donc on ne peut interdire totalement les rassemblements’’, Alioune Tine opte pour un allègement des nouvelles mesures préconisées par le ministre de l’Intérieur. Le droit de l’hommiste opte aussi pour la non interdiction des rassemblements, mais pour leur encadrement. Monsieur Tine mise aussi sur […] ‘’ Nous n’en sommes pas à la même situation des occidentaux, donc on ne peut interdire totalement les rassemblements’’, Alioune Tine opte pour un allègement des nouvelles mesures préconisées par le ministre de l’Intérieur. Le droit de l’hommiste opte aussi pour la non interdiction des rassemblements, mais pour leur encadrement. Monsieur Tine mise aussi sur plus de communication sur le problème à tous les niveaux. ‘’On ne communique pas assez sur ce fléau qui nous met dos au mur. La partition de tout le monde ; des communicateurs traditionnels aux artistes, entre autres, chacun doit et peut apporter sa pierre à l’édifice’’. Pour Alioune Tine, des réformes beaucoup plus coercitives, du genre couvre-feu, pourraient être fatales à l’économie nationale. Pour ne pas en arriver là, il lance un appel au respect de mesures barrières pour ‘’aider l’Etat’’.



Source : Source : https://letemoin.sn/alouine-tine-allege-les-mesure...

