Alioune Tine dans la délégation au Mali - "C'est indéniable, le leadership de Macky Sall est reconnu..." Alioune Tine qui était dans la délégation du Président de la République Macky Sall qui s'est rendue au Mali jeudi dernier s'explique sur le fait. A l'en croire, cela ne date pas d'hier qu'il alerte le Chef de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juillet 2020 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|

Pour le droit de l'hommiste, "j'ai collaboré sérieusement avec le Chef de l'Etat sur ce dossier. Je fais de l'alerte au niveau du Président de la République depuis longtemps", dit-il, parlant de la situation de crise du Mali.



Monsieur Tine indique que le "leadership du Président Macky Sall a été reconnu par les acteurs maliens. C'est indéniable".



En parlant d'échec de la médiation, il assène: "l'échec ne peut pas être permis. Un échec de la médiation peut entraîner un effondrement total. Ce serait une catastrophe et on irait vers l'aventure car le Mali, c'est l'épicentre de la crise sécuritaire dans toute la sous-région. Une digue, si elle cède, il y aura le chaos dans toute la sous-région", a-t-il prévenu.



