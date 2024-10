Alioune Tine exige la libération de Bougane Guèye Dany : «Les brutalités rappellent des scènes vécues il n'y a pas si longtemps» Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Comme Seydi Gassama, Alioune Tine aussi a élevé la voix. «Ce serait une grosse erreur politique que de déférer Bougane Guèye Dany devant procureur de Tamba, selon certaines sources. Il faut libérer immédiatement et sans condition Bougane Gueye Dany, candidat aux législatives du 17 novembre 2024», a posté sur X le fondateur de Afrikajom Center. Il estime qu’il faut «absolument pacifier les relations entre le Pouvoir et l’Opposition au Sénégal dans un contexte électoral où la dégradation des relations commence à inquiéter». Mais mieux, fait-il remarquer, «tout se passe comme si on a oublié le traumatisme, les violences et les tensions qui ont fait des morts, des blessés et des certaines de Sénégalais emprisonnés». Aliou Tine de s’indigner : «La scène des brutalités contre le convoi de Bougane Guèye, Thierno Bocoum et Anta Babacar Ngom, a fonctionné comme un chiffon rouge rappelant des scènes vécues y a pas si longtemps.»



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76392-alioune-tine-e...

