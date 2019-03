Alioune Tine veut un Sommet sur les violences au Mali

Expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali, Alioune Tine invite la communauté internationale à agir pour mettre fin à ce cycle de violence.



Selon M. Tine, la recrudescence de la violence communautaire au Mali, au cours de laquelle au moins 160 personnes ont été tuées dans la région de Mopti, doit être suivie d’une nouvelle action internationale pour mettre fin à l’effusion de sang. Réclamant une enquête indépendante, approfondie, rapide et impartiale, Alioune Tine appelle toutes les forces de sécurité sur le terrain, ainsi que les forces armées maliennes et la Minusma, à redoubler d’efforts pour protéger les civils.



Pour l’expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali, il est essentiel que ces tensions intercommunautaires soient résolues de toute urgence, si l’on veut éviter le risque de crimes contre l’humanité. Il appelle ainsi l’Union africaine et la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à organiser un Sommet pour tenter de trouver des solutions. Il se dit inquiet par la création de groupes armés d’autodéfense dans les communautés.











L’As